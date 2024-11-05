Blinken, Irak'taki Silahlı Gruplar Üzerinde Kontrol Sağlanmasının Önemine Vurgu Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmesinde, Irak'ın kendi topraklarından izinsiz saldırılar düzenleyen silahlı gruplar üzerinde kontrol sağlaması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Sudani, " Gazze'deki savaşın" sona erdirilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması için sürdürülen diplomatik çabaları ele aldı. Lübnan sınırının her iki tarafındaki vatandaşların evlerine dönebilmelerini sağlayacak bir çözüme ulaşılmasına yönelik diplomatik çabaların da ele alındığı görüşmede Blinken, Irak hükümetini ABD personelini korumaya yönelik taahhütlerini yerine getirmeye ve İran'a bağlı milislerin saldırıları da dahil olmak üzere Irak ve Suriye'deki ABD personeline Irak'tan yapılan saldırıların sorumlularını takip etmeye çağırdı. Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Bakan, Irak'ın bölgesel çatışmaların içine çekilmemesinin önemli olduğunu vurgulamış ve Irak'ın kendi topraklarından izinsiz saldırılar düzenleyen silahlı gruplar üzerinde kontrol sağlaması gerektiğinin altını çizmiştir. Bakan ve Başbakan bölgesel konularda istişareleri sürdürme ve ABD-Irak stratejik ortaklığını ilerletme taahhüdünde bulundular" ifadeleri kullanıldı. - ERBİL