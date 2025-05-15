Bismil Kanaat Önderleri Derneği'nden PKK'ya Destek

Bismil Kanaat Önderleri Derneği'nden PKK'ya Destek
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Diyarbakır'da Bismil Kanaat Önderleri Derneği, PKK'nın silah bırakma ve feshetme kararını destekleyerek barış sürecinin önemine dikkat çekti. Dernek Başkanı Hasan Vural, alınan kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da, Bismil Kanaat Önderleri Derneği, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararını destekledi.

Dernek adına açıklama yapan Başkanı Hasan Vural, 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların sona ermesinin tarihi bir adım olduğu söyledi. Dernek olarak daha öncede 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediklerini hatırlatan Vural, "PKK'nin eylemsizlik kararı alıp kendini feshetmesini canı gönülden destekliyoruz. Bu gelişmenin Türkiye'de barış ortamının tesis edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Alınan bu karar tarihi bir öneme haizdir, bunun iyi değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için yetkililerin hızlı adımlar atması gerektiği belirtilen Vural, "Katkı sunan isimlere de teşekkür edildi. Vural, "Bu barış ortamının hazırlanmasında ve sağlanmasında emeği geçen başta Devlet Bahçeli Bey olmak üzere, Cumhurbaşkanımıza, merhum Sırrı Süreyya Önder Bey'e ve emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Barış süreci, ülkeye hayırlar getirmesi temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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