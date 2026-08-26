İngiltere'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Göreve Başladı
Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, görevine başladığını duyurdu. Daha önce 2017-2020 arasında Ankara'da görev yapan Anderson, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.
Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, " Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye Atanmış Büyükelçisi olarak, Ankara'ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.
Jennifer Anderson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye Atanmış Büyükelçisi olarak, Ankara'ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok özel bir uçuş için teşekkürler Türk Hava Yolları. Havacılık, ticaret ve diğer pek çok öncelikli alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşbulduk" ifadelerini kullandı.
Anderson, daha önce 2017-2020 yılları arasında Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçiliğinde Misyon Şefi Yardımcısı olarak görev yapmıştı.