Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'in Ziyareti: Eurofighter Uçakları Türkiye'de

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'in Türkiye ziyareti dolayısıyla Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 adet Eurofighter uçağı da Türkiye'ye geldi. Eurofighter uçaklarını Türkiye hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar karşılayarak, Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığına kadar refakat etti. - ANKARA