Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?
Güncelleme:
Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci uyuşturucu operasyonunda adı geçen isimler üzerinden haber spikerlerinin kıyafetlerine tepki gösterdi. Birinci "Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz? Uyuşturucu madde operasyonunda adı geçen bir spiker, bu tiplerin rol modeliydi. Dolayısıyla bu örnekleri engellemek ve televizyonlarımızı steril hale getirmek için bunu fırsat olarak görüyorum" dedi.

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BİRİNCİ'DEN TARTIŞMA YARATACAK PAYLAŞIM

Cebeci'nin ekrandaki görüntüleri üzerinden haber spikerlerini hedef alan Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, X hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu.

"CİDDİ BİR YOZLAŞMA YAŞANIYOR"

Birinci mesajında şu ifadeleri kullandı; "Millet spiker mi seyredecek haber mi dinleyecek? Bu noktada ciddi bir yozlaşma var. Uyuşturucu madde operasyonunda adı geçen bir spiker, bu tiplerin rol modeliydi. Dolayısıyla bu örnekleri engellemek ve televizyonlarımızı steril hale getirmek için bunu fırsat olarak görüyorum.

"KIYAFETİNİZE DİKKAT ETMEK ZORUNDASINIZ"

Toplumsal ahlaka, genel adaba mugayir giysilerinizi dilediğiniz kadar özel hayatınızda giyin, kimseyi ilgilendirmez; ancak, bu platformlar büyük Türk milletine hitap ettiğiniz alanlar. Kamu görevi esnasında kıyafetinize de dikkat etmek zorundasınız. Sınırsız özgürlük hayvanlara mahsus bir durumdur."

Yorumlar (21)

ali tartan:

Nokta tespit ağzına sağlık

164
22

Oxy Gen:

Helal olsun ne eksik ne fazla .

133
16

Yorumcu Davut :

doğru söylüyor ama o kadınların kendini sergilemelerinin sebebi erkek izleyicileri ekrana çekmek. Erkek de ağa gelmesin bir zahmet. Ama her türlü gençlere hizmet anlayan anladı. malum eliyle evli bir kesim var ülkemizde.

95
13

sener güngör:

Bu kızlar keMAList yani kayıp nesil ne islamla ne türklükle ilgileri var bunların tv ye cıkması bile yanlış cünkü ABD daki Batı dunyasındaki yaşam tarzının ülkemizdeki temsilcisi ise bir insan nesli Yurt dısından edindigi kültür ve yaşam tarzını hangi ülkeden edinmişse o ülkeye gidip yaşamalıki OSMANOGULLARININ nesli bozulmamalı Devlette bu durumu teşvik etmeli.!!!

31
56

Hasan Turk:

Ece uner once ahlak dedi ummet kufur etti kafin show tv den akp istedigiyle kovuldu ne oldu simdi hakli cikti.

33
6


Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

