Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BİRİNCİ'DEN TARTIŞMA YARATACAK PAYLAŞIM

Cebeci'nin ekrandaki görüntüleri üzerinden haber spikerlerini hedef alan Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, X hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu.

"CİDDİ BİR YOZLAŞMA YAŞANIYOR"

Birinci mesajında şu ifadeleri kullandı; "Millet spiker mi seyredecek haber mi dinleyecek? Bu noktada ciddi bir yozlaşma var. Uyuşturucu madde operasyonunda adı geçen bir spiker, bu tiplerin rol modeliydi. Dolayısıyla bu örnekleri engellemek ve televizyonlarımızı steril hale getirmek için bunu fırsat olarak görüyorum.

"KIYAFETİNİZE DİKKAT ETMEK ZORUNDASINIZ"

Toplumsal ahlaka, genel adaba mugayir giysilerinizi dilediğiniz kadar özel hayatınızda giyin, kimseyi ilgilendirmez; ancak, bu platformlar büyük Türk milletine hitap ettiğiniz alanlar. Kamu görevi esnasında kıyafetinize de dikkat etmek zorundasınız. Sınırsız özgürlük hayvanlara mahsus bir durumdur."