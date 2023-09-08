Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 2 Gök Taşı ve 373 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Bingöl Valiliği, jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonunda, 2 gök taşı ile 373 tarihi eser ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

BİNGÖL Valiliği, jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonunda, 2 gök taşı ile 373 tarihi eser ele geçirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada Genç ilçesinde, 362 tarihi sikke, 5 yüzük, 1 bilezik, 1 mühür, 1 kolye ucu, 3 obje ve 2 gök taşı ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.