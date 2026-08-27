Eğitimde kararlı yatırım: Bingöl'de yeni okul açıldı

'EĞİTİM YATIRIMLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği'ni ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Vali Cahit Çelik ile bir süre görüşen Yılmaz, daha sonra Güveçli köyünde deprem nedeniyle yıkılan eski okulun yerine inşa edilen 8 derslikli Ziver İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında eğitimi devlet politikalarının en öncelikli alanlarından biri olarak gördüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beşeri sermayeyi kalkınmanın merkezine alıyor, eğitimi devlet politikalarımızın en öncelikli alanlarından biri olarak görüyoruz. Bu siyasi tercihimizi bütçelerimize açık biçimde yansıtıyor, 2003 yılından bu yana hazırlanan bütün bütçelerde en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Ayırdığımız kaynaklarla okullarımızın fiziki ve teknolojik altyapısını geliştiriyor, öğretmen kadromuzu güçlendiriyor ve öğrencilerimizin nitelikli eğitime erişim imkanlarını genişletiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı bilimde, teknolojide, kültürde ve sanatta söz sahibi olacak iyi yetişmiş nesillerle inşa etmek için eğitim yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu büyük hedefin ilk şartlarından biri, evlatlarımızın güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanmasıdır" dedi.

'DEPREM BÖLGEMİZE 90 MİLYAR DOLARI AŞKIN YATIRIM YAPTIK'

Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde etkilenen illere 90 milyar doları aşkın yatırım yapıldığını ifade ederek, "Son yaşadığımız depremden sonra, özellikle 11 ilimizi etkileyen depremden sonra da en önemli önceliklerimizden biri, eğitim kurumlarının yeniden inşa edilmesi oldu. Sadece 450 bin okul yapmadık. Aynı zamanda hastaneler, yollar, organize sanayi bölgeleri; aklınıza ne gelirse bütün bu altyapıları, şehir ve kırsal altyapılarını, hepsini yeniledik. Bugüne kadar deprem bölgemize 90 milyar doları aşkın bir yatırım yaptık. Bu yıl sonu itibariyle 105 milyar doları göreceğiz. Sadece son 3 yılda deprem bölgemize yaraları sarmak için yaptığımız yatırımdır. Her babayiğidin harcı değil, her ülkenin yapabileceği bir iş değil. Güveçli'de deprem nedeniyle yıkılan eski okulumuzun yerine inşa edilen 8 derslikli Ziver İlkokulu ve Ortaokulu, yaklaşık 110 öğrencimize güvenli ve nitelikli şartlarda eğitim imkanı sunacaktır. Modern derslikleri ve güçlü fiziki altyapısıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bu okul, deprem sonrasında yürütülen yeniden inşa çalışmalarının kıymetli eserlerinden biri olacaktır. Burada yetişecek evlatlarımızın vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, bilgili, donanımlı ve özgüven sahibi bireyler olarak Türkiye'nin geleceğine katkı sunacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Haber: Aziz ÖNAL- Ahmet SAYILIR/ BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı