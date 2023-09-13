Binali Yıldırım: Türk dünyasının yüzyılı bu yüzyıldır

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Aksakallar Konseyi Başkanı olarak Türk dünyasının yüzyılı bu yüzyıldır dedi. Yıldırım, İzmir'deki temasları kapsamında Kınık ilçesine geçerek İlçe Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın Aksakallar Konseyi Başkanı olarak diyorum ki; sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının yüzyılı, bu yüzyıldır." dedi.

Yıldırım, İzmir'deki temasları kapsamında Kınık ilçesine geçerek İlçe Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i makamında ziyaret etti.

İlçede yapımı tamamlanan öğretmenevi ile halk eğitim merkezinin açılışını gerçekleştiren Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Doğruer ile ilçede önemli işlere imza attıklarını belirtti.

Memleketin her köşesinde Ak Parti'nin eserlerinin yükseldiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yeni yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır, Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bundan hiç tereddüttünüz olmasın. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Aksakallar Konseyi Başkanı olarak diyorum ki; sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının yüzyılı bu yüzyıldır. Bütün Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafyada bayrağımız dalgalanacak, ihtişamlı günlerimiz tekrar geri gelecek."

Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı birer konuşma yaptı.

Törene AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Mahmut Atilla Kaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de katıldı.

Yıldırım, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla öğretmenevi bahçesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.