Binali Yıldırım: Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediklerimiz arasında çok fark yok

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hoş geldi. Sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında Bayraklı ilçesinde inşa edilen Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması üzerine değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Hoş geldi. Sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz ama onların da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

İzmir programı kapsamında Menemenlilerle de bir araya gelen Binali Yıldırım, "Menemen'de Aydın Pehlivan Başkanımız maalesef Menemenimizde görevini hakkıyla yapmayan, yolsuzlukla görevinden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine geldi. Kalan süreyi de dolu dolu değerlendiriyor. Eldeki imkanlarla en güzelini yapmanın gayreti içerisinde. Pazar günü sandıkları dolduruyor muyuz? Milletin adamı, doğru adamla yola devam diyor muyuz? Ülkenin üzerinde bir oyun oynanıyor. PKK bölücü terör örgütünün 'Kürtler' diye bir derdi yok. Ancak, Türklerin de Kürtlerin de PKK gibi bir sorunu var. İşimiz bu terör örgütünü aramızdan çıkarıp atmaktır. Yolları böldük, hayatları, milleti, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Kürdü Türk'e, Türkü Kürde kardeş olarak Cenab-ı Hak bizi yaratmış. Kitabımız, Allah'ımız, Peygamberimiz bir. O halde bize ayrılık olmaz" ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023