Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter Bilecik'te acil iniş yaptı! Pilot hastaneye kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter Bilecik'te acil iniş yaptı! Pilot hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının iptal olması nedeniyle Bursa programında açılış konuşmalarını yapacak olan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter Bilecik'te acil iniş yaptı. Rahatsızlanan pilot ambulansla hastaneye kaldırılırken, Binali Yıldırım ise başka bir helikopterle Bursa'ya gitti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa'ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı.

Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter Bilecik'te acil iniş yaptı! Pilot hastaneye kaldırıldı

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir'e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter Bilecik'te acil iniş yaptı! Pilot hastaneye kaldırıldı

BAŞKA BİR HELİKOPTERLE BURSA'YA GİTTİ

Bu arada Binali Yıldırım'ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı. Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa'ya gitti.

Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter Bilecik'te acil iniş yaptı! Pilot hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Binali Yıldırım Yıldırım Bilecik Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title