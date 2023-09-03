Binali Yıldırım, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti

Eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Eski Başbakan Yıldırım, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti

İSTANBUL - Eski Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'da tedavi gördükleri özel bir hastanede ziyaret etti.

Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazasında yaralanan ve günlerdir Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede tedavi gören Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini eski Başbakan Binali Yıldırım ziyaret etti. Yıldırım tedavileri devam eden Sabancı çiftine olan ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.