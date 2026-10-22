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Bill Clinton Florida'da Müslümanlara yönelik ayrımcılığı 'bıktım' diyerek eleştirdi

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Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Florida'daki bir ibadet merkezinde Müslümanlara yönelik ayrımcılığa tepki göstererek 'Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım' dedi. Clinton, kızının 15 yaşında okuduğu Kur'an ayetini özetledi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Müslümanlara yönelik ayrımcılığa tepki göstererek, "Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım" diyerek, Kur'an'dan bir ayeti özetledi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Florida eyaletindeki Koinonia İbadet Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu. Müslümanlara yönelik ayrımcılığa tepki gösteren Clinton, "Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım" ifadelerini kullandı. Kızının kendisine okumasını söylediği Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti özetleyen Clinton, "Kur'an diyor ki, bunu ilk olarak kızımdan duydum, 15 yaşındayken Kur'an'ı baştan sona okudu ve bana 'Bunu oku' dedi. Allah, yeryüzüne farklı insanları birbirlerini hor görsünler diye değil, birbirlerini tanısınlar ve birbirlerinden öğrensinler diye yerleştirdi" ifadelerini kullandı.

Clinton, her dinde kötü niyetli insanların bulunduğunu, çünkü insanların kendilerinin kusurlu olduğunu belirtti. Clinton, din ve kültür savaşlarından bıktığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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