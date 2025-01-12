Bilecik Valisi Alevi-Bektaşi Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir ile birlikte Bozüyük'te bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi ve Cemevi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, cemevinin yapısı, faaliyetleri ve sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Vali Aygöl, Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmaların önemine değindi. Toplumun her kesiminin bir arada yaşaması ve her kültürün desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Cemevlerinin toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygusunu güçlendirdiği belirtildi. - BİLECİK