Bilecik haber | Bakan Dönmez, Yenipazar Belediyesi'ni ziyaret etti Bilecik haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Dönmez, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen muhtarlarla koordinasyon toplantısına katıldı. Dönmez, toplantıda selden etkilenen bölgelerle ilgili yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra ilçede yapımı devam eden doğal gaz alt yapı çalışmalarını inceleyen Dönmez, yetkililerle görüştü. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Dönmez, Yenipazar Belediyesi'ni ziyaret etti. Dönmez, makamda gerçekleşen ziyarette Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dönmez ardından Harmankaya Kanyonunu ziyaret ederek kanyonda yürüyüş yaptı. Bakan Dönmez'e, Vali Kemal Kızılkaya, Yenipazar Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Fatih Yaşar, bazı ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri de eşlik etti. Politika AA / Volkan Bayraktar Fatih Dönmez Yenipazar Bilecik Politika Güncel Haberler

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