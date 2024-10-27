Üye Girişi
Haberler

Bilecik'e 20 Uzman Hekim Ataması Müjdesi

Bilecik'e 20 Uzman Hekim Ataması Müjdesi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli ilçelerdeki hastanelerine Kasım ayında 20 uzman hekimin atanacağını duyurdu. Yeni uzmanlık alanları arasında çocuk hastalıkları, dermatoloji, iç hastalıkları, anestezi ve tıbbi onkoloji yer alacak.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçelerdeki bazı hastanelere Kasım ayında 20 uzman hekimin atamalarının olacağı müjdesini verdi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Sağlık Bakanlığı tarafından Kasım ayı içerisinde Bilecik'e 20 uzman hekimin atamasının yapılacağını söyledi. Yıldırım, "Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne Çocuk Hastalıkları ve Aile Hekimi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine Dermatoloji (Cildiye) Polikliniğine, İç Hastalıkları Polikliniğine, (Dahiliye), Anestezi branş hekimleri atanacaktır. Ayrıca ilimize ilk defa olarak kanser hastalığının teşhis, tedavi ve takibiyle ilgilenen bir tıp dalı olan (Tibbi Onkoloji) hekimi de atanacak olup göreve başlaması ile birlikte Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böylece kanser tedavisi gören vatandaşların başka illere gitmesine gerek kalmayacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerel Haberler Politika Anestezi AK Parti bilecik Sağlık Çocuk

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.