Bilecik Belediyesi Rögar Kapakları İddialarına Yanıt Verdi

Bilecik Belediyesi, rögar kapaklarının plastik kapak ile kapatılması, gaz çıkışının engellenmesi ve patlama riski oluştuğu şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, halkı korku ve paniğe sevk etmekle suçlanan kişilere hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Bilecik Belediyesi tarafından kentin bazı noktalarındaki rögar kapaklarının altına plastik aparatların monte edilmesi tartışmalara yol açtı.

Kentte altyapı çalışmalarının sürdüğü bazı bölgelerde kötü koku yayıldığına ilişkin şikayetlerin artması üzerine belediye tarafından çalışma başlatıldı.

Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelen kötü ve yoğun koku şikayetleri sonucunda kanalizasyon, yağmur suyu ve mazgallarda çalışma başlatıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan testler ve ölçümler sonucunda Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen 'baca filtresi' uygulaması ile metan (CH4) ve hidrojen sülfür (H2S) gazlarını filtrelemek ve kötü kokuyu engelleme çalışmaları başlatılmıştır. İlk etapta kokunun sebebi olan H2S'in 6-15 ppm aralıklarında olduğu, 13 adet bacada arıza onarım uygulamalarımızı gerçekleştirdik. Yapılan uygulama sonucunda H2S gazının 0-3 ppm aralığına kadar indirildiği yapılan ölçümlerle görülmüş, kokunun filtrelerde tutulduğu tespit edilmiştir. Metan patlayıcı özelliği olan gaz için rögar baca filtresi uygulamamızda emniyet valfi bulunmaktadır. Baca içi gaz basıncı 1,5 bara ulaşmadan emniyet valfi devreye girer ve sıkışan CH4 gazının atılmasını sağlar. CH4 gazı kokusuz bir gaz olduğu için koku problemi yaratmadığı gibi valf ile atılması sonucunda patlama riski de ortadan kalkacaktır. Tüm bu onarım çalışmalarımız yoğun şikayetlerin olduğu bölgelerde yapılmış ve çalışmalardan olumlu netice alınmıştır. Problemin olduğu diğer bölgelerimizde de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ettiğimizi halkımızla paylaşmak isteriz."