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Biga'da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.