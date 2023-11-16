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Biga Belediye Başkanı Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara'da AK Parti Meclis Grup Toplantısına katıldı ve bir dizi ziyarette bulundu. Erdoğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve diğer yetkilileri ziyaret etti.