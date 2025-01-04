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Biden Yönetimi, İsrail'e 8 Milyar Dolarlık Silah Satışı için Kongre'yi Bilgilendirdi

Biden Yönetimi, İsrail'e 8 Milyar Dolarlık Silah Satışı için Kongre'yi Bilgilendirdi
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ABD medyası, Başkan Joe Biden'ın görevi devretmeden önce İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı konusunda Kongre'yi bilgilendirdiğini iddia etti. Anlaşmanın detayları arasında savaş uçakları için mühimmat ve taarruz helikopterleri yer alıyor.

ABD medyası, görev süresinin bitimine günler kalan Başkan Joe Biden yönetiminin Kongre'yi İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı konusunda bilgilendirdiğini iddia etti.

ABD'li haber sitesi Axios, iki kaynağa dayandırdığı haberinde 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığını aktardı. Haberde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ile savaş uçakları ve saldırı helikopterleri için mühimmatın yanı sıra top mermilerini de içeren 8 milyar dolarlık bir silah anlaşması önerisini "gayri resmi" olarak Kongre'ye bildirdiği öne sürüldü. Kaynaklar, Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler Komitelerinin onayına ihtiyaç duyan silah satışının, insansız hava araçları da dahil olmak üzere havadan gelen tehditlere karşı savaş uçaklarının savunması için AIM-120C-8 AMRAAM havadan havaya füzelerini içerdiğini söyledi. Satışta ayrıca taarruz helikopterleri için 155 mm top mermileri ve Hellfire AGM-114 füzeleri, küçük çaplı bombalar, güdümsüz bombalar, JDAM (Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı) kitleri, yaklaşık 227 kilogramlık savaş başlıkları ve bomba fünyelerinin de yer aldığı belirtildi. Silah satışına yakın bir kaynak, Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye anlaşmanın "kritik mühimmat stoklarını ve hava savunma yeteneklerini yeniden tedarik ederek İsrail'in uzun vadeli güvenliğini desteklemeyi" amaçladığını söylediğini belirtti. - VIRGINIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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