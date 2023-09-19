Biden ve Guterres, BM'deki reform çabalarını ve küresel meseleleri görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu marjında bir araya gelerek reform çabaları ve küresel meseleleri ele aldılar.

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Joe Biden ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çok taraflı uluslararası kurumlarda reform çabaları ve iklim değişikliği, eşitsizlikle mücadele gibi bir dizi küresel meseleyi masaya yatırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Guterres'in New York'taki BM 78. Genel Kurulu marjında bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, ABD ile BM arasındaki güçlü ortaklığı teyit eden ikilinin, artan yoksulluk, eşitsizlikle mücadele, sürdürülebilir kalkınma için ilave kaynakları harekete geçirmek ve iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra "bilhassa Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü gayrimeşru savaş karşısında BM'nin temel ilkelerini desteklemek" dahil bir dizi küresel sorunu ele aldıkları kaydedildi.

Biden ve Guterres'in ayrıca çok taraflı uluslararası kurumları daha kapsayıcı ve etkin hale getirmek ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek, karşı karşıya kalınan küresel zorlukları ele almak için bu kurumları daha donanımlı hale getirmek amacıyla reform ve güçlendirme çabalarını ele aldıkları aktarıldı.