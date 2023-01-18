Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unuttu Politika Haberleri ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü kutladığı ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in gelini Arndrea Waters King'in adını unuttu. ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü kutladığı ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in gelini Arndrea Waters King'in adını unuttu. ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King günü etkinliğine katıldı. Biden, anma etkinliğinde suikasta kurban giden insan hakları savunucusunun ailesiyle buluştu. Biden, Martin Luther King'in gelini Andrea Waters King'in doğum gününü kutlamak için mutlu yıllar şarkisini söylemeye başladı. Ancak Andrea'nın adını hatırlayamayan Biden, şarkıyı yarıda kesti. - WASHINGTON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Martin Luther King Joe Biden Politika Haberler

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