Beypazarı'nda AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Beypazarı'nın turizm ve tarım potansiyelini vurguladı. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek ilçe sorunlarına dikkat çekti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, ilçenin turizm ve tarım potansiyeline dikkati çekti.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın daha fazla destinasyona açılması için çalışma yürüttüklerini belirten Çam, "Tarımıyla da öne çıkan Beypazarı'nı daha üste seviyelere taşımak istiyoruz." dedi.

Çam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Çöp, çukur, çamur diyorduk, şimdi işin içine çalma, çırpma, çökme de girdi." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Sabriye Yılmaz, İlçe Başkanı Halil Etili de katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Politika
500
