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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade verdi

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik 'seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi işleminin sona ermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

İFADE 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

Güney, savcılıkta yaklaşık 1 saat 15 dakika süren ifade işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Güney önceki gün, kendisine ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydıyla ilgili "Böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

İNAN GÜNEY NEYLE SUÇLANIYOR?

Güney'ın ifadesinin alındığı soruşturma, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde hile yapıldığı iddialarına yönelik yürütülüyor.

Savcılık, kongreye hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasıya soruşturma başlatmıştı.

Güney bu soruşturmada şüpheli olarak yer alıyor.

İl kongresinde yapılan seçimde Özgür Çelik, Cemal Canpolat'a karşı kazanarak il başkanı olmuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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