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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" denildi.

İNTERNETE DÜŞEN SES KAYDI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sosyal medyada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri arasında CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege pazarlığı konusunda geçtiği iddia edilen bir konuşmanın ses kaydı paylaşılmıştı.

GÜNEY: İFADELER ONURUMU RENCİDE EDEBİLECEK NİTELİKTEDİR

İnan Güney ses kaydı iddiasına ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, "İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir" ifadelerini kullanmıştı.

"SİYASETİ HANGİ İLKELERLE YAPTIĞI HERKESİN MALUMUDUR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verilmişti; "Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu'muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. 10 yıllardır siyasetin içinde yer almış, senelerce ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış biri olarak, siyaseti hangi ilkeler ve yöntemler ile yaptığım dost- düşman herkesin malumudur.

"KAYITTA BANA AİT BİR SES YOKTUR"

İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir. Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında Beyoğlu Örnektepe'de dünyaya geldi. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında sürdüren Güney, 'Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı tez üzerinde çalıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

AKP nın temızligini de oylarıyla halk yapar artık

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Haber YorumlarıMGk:

CHP'li Chp'liyi şikayet ediyor tanıklar ta CHP'li hayret tepki koyanlar da CHP'li

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

CHP’nin Lagimi patladi ve binasi cokmustur. Yoneticiler bu kokulardan kurtulmak icin sokaklari karistirmak, bazi sirketlere ambargo hula mal cabalari, AB, USA vs. yardim cigliklari, bir panik ve kaos icinde. Yargiyi ve Devleti suclamakta ve hic bir suclamaya cevap vermemekte. Villalar, dolarlar, rusvetler, Altinlar, Sahte Diplomalar vs. Ortalikta. Bir temizlik gerekiyor.

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Haber YorumlarıLion 1:

Şaka bir yana yargıyı teprik ederim belediyeleri soruşturması çok güzel bir şey ama adana belediye başkanı Zeydan Karalar MHP den belediyeyi devraldığı zaman belediye binasına afiş aştı bu kadar borç var her şeyi ipatek ettirmiş son 1ay bu kadar bankalardan para alınmış ne oldu o paralar dediği zaman neden hiç kimse kalkıp soruşturmadi

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Haber YorumlarıRevolver:

halk verdiği oyun peşine düşmeyecek mi sanıyorsunuz zalimler.. kararsız olanlar da artık kararsız değil... kendi sonunuzu kendiniz hazırladınız...

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Haber YorumlarıEmre Gök:

Yolsuzluk vardır illaki ama hepsi mi CHP akp belediyeleri sütten çıkma ak kaşık mı onlar niye yargılanmıyor insan adalet nerede diye sormaktan kendini alıkoyamıyor

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

CHP Yİ NEDEN SEVMİYON YA RAMİYE

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

gökçek çaldı, öyleyse biz de çalacağız diyenlerin derdi DEMEK Kİ YOLSUZLUK, HIRSIZLIK DEĞİL, KENDİLERİNİN ÇALAMIYOR OLMASIYMIŞ. başka anlamı var mı. biz yapmadık deyin eğer masumsanız, ama diyemiyorlar. çünkü çaldılar

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Haber YorumlarıLion 1:

Peygamber efendimiz devlet başkanı olduktan sonra aylıklar dağıtılmaya gelince kendisi dahil aynı aylık verildi şikayet üstüne ben valiyim bu adam ışci nasıl benimle aynı aylık alır deyince hz Muhammed s.a.s. Sende kaç çocuk var deyince örnek 5 bu adamda oda beş diyeceğim bu kadar

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Haber YorumlarıCarsambali:

Bu ifadeler onurumu zedeliyor...!!iyi ezberlemisler bu cumleyi..Yav arkadas,bu kadar rusvet,yolsuzluk,para calma falan filan islerini ben mi yaptim la..Her turlu halti yeyin ama yakalaninca,bu ifadeler iftiralar onurumu zedeliyor..yok ya..Bunlar deli numarasimi yapiyor acaba..

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