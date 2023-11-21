Beylikdüzü Çocuk Meclisi 2023-2024 Dönemi Seçimleri Yapıldı

Beylikdüzü Çocuk Meclisi'nin 2023-2024 dönemi seçimleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yapıldı. Seçim sonunda yeni dönem meclis başkanı, başkan yardımcıları ve sekteri seçildi. Toplamda 41 üyenin katıldığı oylamanın sonucunda; Sümeyye Berber meclis başkanı, Yusuf Ercan ve Ali Rüzgar Kelleci başkan yardımcıları, Berkan Ayaz ise meclis sekreteri oldu. Başkan seçilen Sümeyye Berber görevi, önceki dönem Çocuk Meclisi Başkanı Suzan Rüya Balcık'tan devraldı.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan meclis salonunda onları yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık konuşmasında, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin geleceğini sizlere emanet ettiğini asla unutmayın. Sizlerden gelecek her öneri ve tavsiye bizler için görev olacaktır' ifadelerine yer verdi.

'SİZLERDEN GELECEK HER ÖNERİ VE TAVSİYE BİZLER İÇİN GÖREV OLACAKTIR'

Yeni dönem seçimlerinin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde gerçekleşiyor olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Beylikdüzü'nde çocuklarımızın haklarına özenle yaklaşmaya gayret ediyoruz. Yönetim felsefemizde çocukların mutlu olduğu bir toplum inşa etmek var. Eğer çocukları mutlu edebilir, gençlere güzel imkanlar sunabilir ve kadınların huzurla dolaşabileceği çevreler yaratabilirseniz o toplum huzurlu ve mutlu olur. Beylikdüzü'nü yönetirken çocukların gözünden bakmaya gayret ediyor, çocuk dostu bir kent yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin geleceğini sizlere emanet ettiğini asla unutmayın. Bu meclisten çıkacak kararları hayata geçireceğimizin sözünü veriyorum. Sizlerden gelecek her öneri ve tavsiye bizler için görev olacaktır' şeklinde konuştu.

Çocuklar toplantı esnasında yaptıkları sürprizle Başkan Çalık'ın doğum gününü de kutladı.