Beyaz Saray, Trump'ın İran saldırılarını izlediği anlara dair fotoğrafları paylaştı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yapılan askeri saldırıları takip ettiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. ABD ve İsrail'in sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırıları başlarken, İran bu saldırılara karşılık vererek ABD üslerini hedef aldı.
ABD ve İsrail, sabah saatlerinde İran'a saldırılarına başladı. İran'ın saldırılara karşılık ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef aldı. Bölgedeki gerilim ve saldırılar devam ederken Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yapılan saldırıyı takip ettiği fotoğrafları yayınladı. Beyaz Saray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald J. Trump, ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarını izliyor: Destansı Öfke Operasyonu 28 Şubat 2026" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON