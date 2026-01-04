Haberler

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
Beyaz Saray, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun polis eşliğinde yürüdüğü anlara ait videoyu yayınladı. Siyah kapüşonlu bir sweatshirt giydiği görülen Maduro'nun yürüdüğü anlara ait videonun üzerine İngilizce olarak "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesinin eklendiği görüldü. Öte yandan Maduro videonun kısa bir bölümünde çevresindekilere dönerek "Yeni yılınız kutlu olsun" diyor.

Beyaz Saray'a bağlı resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, Washington'un Venezuela yönetimine yönelik sert tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı. Devrik Venezuelalı lider Nicolas Maduro hakkında paylaşılan son video, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HALIDA "DEA NYD" YAZIYOR

White House'ın resmi hızlı yanıt sosyal medya hesabı Rapid Response 47 üzerinden yayımlanan videoda, Maduro'nun polis eşliğinde bir koridorda yürüdüğü görülüyor. Görüntülerde Maduro'nun siyah kapüşonlu bir sweatshirt giydiği, yürüdüğü koridorun ise üzerinde "DEA NYD" yazılı mavi bir halıyla kaplı olduğu dikkat çekiyor.

"ŞÜPHELİ YÜRÜDÜ" İFADESİ YER ALDI

Paylaşılan videonun üzerine İngilizce olarak "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesi eklendi. Görüntülerin, Maduro'nun Manhattan'daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ofisinde (DEA) işlem gördüğü anlara ait olduğu belirtildi. Bu kapsamda Maduro'nun parmak izinin alındığı bilgisine yer verildi.

MADURO: YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Videonun kısa bir bölümünde Maduro'nun çevresindekilere dönerek "Yeni yılınız kutlu olsun" dediği anlar da yer aldı. Beyaz Saray kaynaklı bu paylaşım, ABD yönetiminin Venezuela krizine yaklaşımı ve Maduro'ya yönelik mesajları açısından sembolik bir adım olarak değerlendirilirken, görüntüler sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.

