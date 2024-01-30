Bernie Sanders, Biden'a Filistinli Mültecilere Yardım Çağrısı Yaptı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'a Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik yardımları yeniden başlatması çağrısında bulunarak, "12 kişinin eylemleri yüzünden milyonlarca insanın acı çekmesine izin veremeyiz" dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine birçok ülke ajansa yapılacak yardımları askıya alırken, Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'a UNRWA'ya yönelik yardımları yeniden başlatması çağrısında bulundu.

Sanders, "Gazze'deki 13 bin UNRWA çalışanından herhangi birinin Hamas'la ilişki içinde olması elbette kabul edilemez ve suçlanan 12 kişi hakkındaki iddialar soruşturulmalıdır. Ancak 12 kişinin eylemleri yüzünden milyonlarca insanın acı çekmesine izin veremeyiz" dedi.

Gazze Şeridi'nde 1.1 milyon insanın açlık riski altında olduğuna dikkat çeken Sanders, "ABD ve diğer ülkeler bu insani felaketi önlemek için fonları yeniden sağlamalıdır" dedi.

İddiaların ardından bugüne kadar ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Fransa, Estonya, Avusturya, Japonya ve İsveç, UNRWA'ya yardımları durdurduklarını açıkladı. - WASHINGTON