Bergama Belediye Başkanı Koştu, kadınlara yönelik projeleri anlattı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen proje ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen proje ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Koştu, Bergama Belediyesi'ne ait bir restoranda düzenlene "Kadın dostu belediyecilik, AK belediyecilik" konulu toplantıda yaptığı konuşmada tüm engellemelere rağmen çok yakında Millet Bahçesi'ni yapacaklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde Bergama'da halkın kullanabileceği yeşil alanın yok denecek kadar az olduğunu belirten Koştu, 35 bin metrekarelik alana Zeytinli Park yaptıklarını aktardı.

Kadınlara yönelik spor tesisleri, plates, fitnes, yüzme ve tenis kursları açtıklarını vurgulayan Koştu, "65 yaş üzeri bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti sunuyoruz. Yaşlıların evlerini temizliyor, engelli çocuklar için el becerilerini geliştirecek mesleki kurslar düzenliyoruz. Çocukları kursa gelen annelerin kurslara katılarak sosyalleşmelerini hem de sosyolojik ve psikolojik destek almalarını sağlıyoruz." dedi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara yönelik tüm engelleri kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ise CHP'li belediye başkanının 10 yıl boyunca ilçeye çivi dahi çakmadığını, Hakan Koştu'nun göreve gelmesiyle ilçenin birçok hizmete kavuştuğunu bildirdi.