"Benim için Miçotakis diye birisi yok" diyen Erdoğan'a, Davutoğlu'ndan sert tepki: 5 gün sonra mı aklınıza geldi?

Dün Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyin" talebinde bulunan Yunanistan lideri Miçotakis'e çok sert tepki gösterdi.

"BUNDAN SONRASINI MİÇOTAKİS DÜŞÜNSÜN"

"Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" diyen Erdoğan, "Bundan sonrasını o düşünsün. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAN ERDOĞAN'A YANIT: MİÇOTAKİS ÜLKENİN HAKLARINI SAVUNUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik tepkisine yanıt gecikmedi. Reuters'in haberine göre, Erdoğan'ın sert açıklamasına cevap veren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Miçotakis'in Yunanistan'ın haklarını ve uluslararası hukuku savunduğunu ve Yunanistan'ın dış politikasının da ittifaklara dayandığını söyledi. İkonomu, "Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizim politikamız ilkeler politikasıdır" sözlerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik sözleri üzerine yorum yaptı. Davutoğlu, "Miçotakis'in ABD'de dile getirdiği tezler asla kabul edilemez. Hem adadaki barışı yok edecek hem de Ege ve Akdeniz'de istikrarı bozacak bir yaklaşımdır. Gereken cevaplar elbette verilmelidir. Ancak şu sorular da ortada durmaktadır:

- İktidar hangi cevapları vermiştir? 5 gün sonra ancak bugün mü aklınız başınıza gelmiştir?

- Yunan büyükelçi bakanlığa çağrılmış mıdır?

Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarları kişisel egoyla değil soğukkanlı adımlar ve tepkilerle korunur. Madem "onurlu ve şahsiyetli siyasetçilerle" yol yürüyeceksiniz size ve ülkemize hakaret eden Trump'la sarmaş dolaş olmayacaktınız!! Milletimizi soykırımla suçlayan Biden'la görüşmek için bu kadar ezilmeyecektiniz! Onlarca askerimizi şehit eden Putin'in kapısında beklemeyecektiniz!" ifadelerini kullandı.