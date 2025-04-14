"Belediyeler kalkınırsa Türkiye'nin sorunları da çözülür"

Kent&Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de gerçekleştirilen görkemli ödül töreninde bir araya geldi.

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye başkanları, protokol üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli törene katıldı.

HABERLER.COM'A ÖZEL RÖPORTAJLAR

Törende ödül alan belediye başkanları, Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni kapsamında Haberler.com mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Katılımcılar, belediyecilikteki başarı hikayelerini ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Haberler.com'a yaptığı özel açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kayseriliyim, dolayısıyla sizlere 'hoş geldiniz' demek isterim. Haberler.com ekibine burada bulunduğu için teşekkür ediyorum. Belediyeler ne kadar kalkınabilirse, ne kadar şehirleri yaşanabilir hale getirebilirse, Türkiye'deki sorunların da o denli çözüleceğine inanıyorum."

Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni, belediyecilikte örnek projelerin ödüllendirildiği, yerel yönetimlerin motivasyonunu artıran ve kamuoyuyla güçlü bir etkileşim kurmasını sağlayan önemli bir platform olarak büyük ilgi gördü.