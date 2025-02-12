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Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

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Esenyurt Belediyesi'nde 6 şubat depremleri için toplanan yardımların depoda çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Yardım kolilerinin üzerinde "Esenyurt depremin açtığı yaraları birlikte sarıyor" sloganıyla önceki dönem belediye başkanlığı yapan Kemal Deniz Bozkurt'un ismi yer alıyor.

Esenyurt Belediyesi'nde 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce koli malzemeyi, deprem bölgesine göndermeyip depolarda çürüttükleri ortaya çıktı.

Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

YARDIMLAR BÖLGEYE ULAŞTILMADI

Önceki dönem belediye başkanlığı yapan Kemal Deniz Bozkurt'un talimatıyla yardım kampanyasının başlatıldığı ilçede vatandaşlar, kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı. Ancak toplanan yardımlar bölgeye ulaştırılmadı. İki yıl önce Esenyurt'taki bir depoya atılan yardım malzemeleri zamanla kullanılamaz hale geldi.

Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

KONTEYNER MUTFAK DA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Yardımları bölgeye ulaştırmayan Esenyurt Belediyesi'nin Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği, belediyeye ait bir şantiyeye bıraktığı öğrenildi.

Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettilerYardım kolilerinin üzerinde "Esenyurt depremin açtığı yaraları birlikte sarıyor" sloganıyla önceki dönem belediye başkanlığı yapan Kemal Deniz Bozkurt'un ismi yer alıyor.

Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumları5g82znc92j:

CHP Bu ülke için Beka sorunudur

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

CHP Lağvedilmeli

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Haber YorumlarıMustafa Turk:

TABİKİ FAYDASİZ CHP SENDROMU

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