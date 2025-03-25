Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

GÖZLER YARINKİ TOPLANTIDA

İmamoğlu'nun yerine İBB'ye kimin başkanvekili olacağı merak konusu olurken, gözler yarın saat 13.00'da belediye meclisinin başkan vekilini seçmek üzere yapacağı toplantıya çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 314 üye bulunurken CHP'nin 185, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6 ve BBP'nin 2 üyesi bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan vekili adayı olarak göstereceği isim henüz belli olmadı.

KULİSLERDE 3 İSİM ÖNE ÇIKTI

CHP kulislerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in isimleri dolaşırken Belediye Kanunu'nda yer alan bir madde CHP'nin planları adeta alt üst etti.

BELEDİYE KANUNU'NDAKİ MADDE HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Avukat Rezan Epözdemir konuyla ilgili olarak önemli bir açıklamaya yer verdi ve bu isimlerin başkanvekilliği yapamayacağını söyledi. Epözdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bir çok basın mensubu arkadaşımız soruyor, buradan cevaplayayım. Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre,; bir büyükşehir belediye başkanının seçilmeye engel mahkumiyet kararının kesinleşmesi, istifahalinde yerine başkan seçilir, görevden uzaklaştırma, tutuklama hallerinde ise başkan vekili seçilir.

"HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Sayın İmamoğlunun görevden uzaklaştırılması karşısında, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,ilçe belediye başkanları, başkan vekili seçilemezler. Yarınki oylamada İBB başkan vekili, ilçe belediye başkanı olmayan meclis üyelerinden seçilebilir, adı geçen ilçe belediye başkanlarının İBB Başkan vekili olarak seçilmesi hukuken mümkün değildir" ifadelerini kullandı.