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Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan istifasının yankıları sürerken, parti yeni istifa dalgasıyla sarsıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Oruç'un da bulunduğu 9 kişi YRP'den istifa etti. Öte yandan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin, "Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan istifasının ardından 9 isim daha partiyle bağlarını kopardı. İstifa edenler arasında Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Oruç da yer alıyor.

KASIM GÜLPINAR'IN ARDINDAN YENİ İSTİFA DALGASI

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti. Gülpınar, AK Parti saflarına katılmayacağını, yoluna bağımsız devam edeceğini söylerken, Yeniden Refah ikinci bir istifa dalgasıyla sarsıldı.

Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgasıŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar

9 KİŞİ BİRDEN İSTİFA ETTİ

Aralarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkanvekili Ahmet Oruç'un da yer aldığı 9 kişi partiden istifa etti. YRP'den istifa eden isimler şu şekilde: Ahmet Oruç, Sait Ağan, Cuma Demir, Osman Kaya, Mehmet Alak, Mehmet Şık, Celal Yeten, Ahmet Yıldız, Şavak Açar.

ERBAKAN: BİZİMLE İSTİŞARE OLMADI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Sözcü Tv'de istifalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir takım duyumlar geliyordu ama kesin bir bilgi yoktu. Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı.İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı.

Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgasıYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

"KENDİSİNE 'SİRK CAMBASI' DİYEN YAPIYA GİDERSE DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Erbakan, Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialarla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Bilemiyorum. Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi için bizim partiye geçtiğince'sirk cambazı' ve 'Zübük siyasetçiler' ifadelerini kullanmıştı."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

Mehmet Akif Solak:

Demek ki partiyi yönetemiyorsun.

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