Belçika Başbakanı İsrail'e çağrıda bulundu

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İsrail'in Gazze'de sivil kayıpları önlemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte İsrail'i ziyaret eden de Croo, insani yardımların ulaşabilmesi için çatışmalara ara verilmesinin önemine dikkat çekti.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İsrail'in Gazze'de sivil kayıpları önlemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İsrail'i ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen de Croo, görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye insani yardımların ulaşabilmesi için çatışmalara ara verilmesine yönelik uzlaşının önemine işaret etti.

Milyonlarca kişinin zor durumda olduğunu, insani yardımların en kısa sürede ulaştırılması gerektiğini vurgulayan de Croo, " İsrail'deki herkesin uluslararası insancıl hukuka saygı göstereceğine inanıyoruz. Demokratik ülkeler olarak standartlarımızın yüksek olması gerekir. Her iki tarafta da masum sivillerin öldürülmemesi, uluslararası insancıl hukukun uygulanması için her şeyi yapmalıyız." dedi.

De Croo, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise Netanyahu ile "çok açık" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

10 bin kişinin daha ölmesini istemediklerini vurgulayan de Croo, " İsrail'in sivil kayıpları önlemek için daha fazlasını yapması lazım." diye konuştu.

AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez ile AB dönem başkanlığını 1 Ocak'ta devralacak Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo, Gazze'deki durum ve İsrail-Filistin meselesine çözüm çabaları kapsamında İsrail'i ziyaret etti.

Sanchez ve de Croo'nun Filistin'e geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeleri, ardından Mısır'a gitmeleri planlanıyor.

Sanchez de İsrail'deki temaslarının ardından "İsrail kendisini savunma hakkına sahiptir. Ancak bu hak, aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu Gazze'deki masum sivillerin ölümünü içeremez." dedi.

Sanchez, İsrail-Filistin meselesine iki devletli çözümün gerçekleşmesi için uluslararası barış konferansı yapılmasına yönelik diplomasinin başlamasını istedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma cuma günü 07.00'de yürürlüğe girecek. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.