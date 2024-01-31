Bekir Bozdağ'dan FETÖ'yü övdüğü video üzerinden kendisini eleştirenlere yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 2011 yılında yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Bozdağ, TBMM'de yaptığı konuşmada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti.

Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada şunları söyledi:

"Fetullah Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır. Bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık."

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