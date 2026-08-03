İran'dan Trump'a Sert Cevap: Müzakere Planımız Yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı planlanan saldırılarn Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya aldığını belirterek, görüşmelerin bugün başlayacağını söylemiş, İran'ın anlaşmaya varmaması halinde saldırıları istedikleri zaman yeniden başlatabileceklerini ifade etmişti. Trump'ın açıklamalarına İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den cevap geldi. Bekayi, "Barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok" dedi.

"Herhangi bir konuyu İran'a karşı savaşla ilişkilendirmek, sorumluluktan kaçınmanın bir biçimidir"

Yemen konusunun İran'a karşı savaşla bağlantılı olmadığını belirten Bekayi, "Yemen meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini zaten söyledik. Herhangi bir konuyu İran'a karşı savaşla ilişkilendirmek, sorumluluktan kaçınmanın bir biçimidir" ifadelerini kullandı.

Yemen ile alakalı konusun ülkenin kendisiyle ilgili olduğunu aktaran Bekayi, "Bölgede ve ötesinde olan her şeyin sorumluluğu öncelikle ABD'ye, ardından da saldırganın suç ortaklarına aittir" dedi.

"ABD ile görüşmelerde yeni bir arabulucu yok"

Çin'in bölgedeki çatışma ve güvensizliğin tırmanmasından endişe duyduğunu kaydeden Bekayi, "Bu nedenle Çinli dostlarımız durumun tırmanmasını önlemek için kapasitelerini kullanmaya çalışıyorlar. Bu konuda Çin, diğer birçok ülke gibi yardımcı oluyor" dedi.

İranlı Sözcü Bekayi, ABD ile görüşmelerde yeni bir arabulucu olmadığını açıklayarak, "Pakistan, İran ve ABD ile ilgili konularda arabuluculuk yapıyor. Katar da gerekli durumlarda yardımcı oluyor" dedi.

"ABD, tüm bölge ile savaşta"

ABD-İsrail ile İran savaşının sadece bir ülkeye karşı olmadığını dile getiren Bekayi, "Bu bölge geneline ve bölgedeki ülkelerin güvenliklerine karşı bir savaş. Bu 5 ayda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının ve Basra Körfezi'nin güney ucundaki ülkelerin topraklarını ve tesislerini kullanımının bölgedeki tüm ülkeler için güvensizliği ve istikrarsızlığı daha da arttırdığını görüyoruz. Bu nedenle bölgedeki ülkelerin bu durumun tırmanmasını engellemek için çaba göstermek istemesi doğaldır" açıklamasını yaptı.

"Hürmüz, Umman ile fikri ayrılığı nedeniyle kapatılmadı"

Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli gemi geçişinin sağlanması ve güzergah üzerinde anlaşmaya varılmasının boğazın açılması için gerekli bir şart olduğunu bildirerek, "Ancak yeterli bir şart değil. Hürmüz Boğazı, Umman ile İran arasında yaşanan fikri ayrılığı nedeniyle kapatılmadı. Hürmüz Boğazı, ABD ve siyonist rejimin askeri saldırganlığı nedeniyle sıkıntıya girdi" dedi.

Hürmüz Boğazı boyunca iki ülkenin güvenli ve geçici bir geçiş yolu sağlamak için görüşmeler yaptığını söyleyen Bekayi, görüşmelerin son 7-8 gündür devam ettiğini sözlerine ekledi. Bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirten İranlı yetkili, bölgeden ve bölge dışından yetkililerle de görüşmelerin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Umman ile rota konusunda anlaşmaya varılmasının boğazın yeniden açılması için yeterli olmadığını belirten Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı