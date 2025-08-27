BBP ve Cem Vakfı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Arslan ve Başkan Yardımcısı Mesut Yıldırım'ı makamında ağırladı.

BBP genel merkezinde bir araya gelen BBP lideri Destici ile Cem Vakfı Başkanı Tükek, görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. BBP lideri Mustafa Destici konuşmasında, " Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. İster etnik köken farklılıklarımız olsun ister mezhebi farklılıklarımız ve yaşayış farklılıklarımız bunların hiçbirisi ayrışma sebebi değildir. Tam tersi biz her zaman bir zenginlik olarak gördük. İnsanların kimliği, inancı, mezhebi bir başkasının tartışabileceği bir konu değil. Dolayısıyla biz bu tercihe hep saygı duyduk. Anadolu kültürü bunu gerektiriyor. Türkiye'de her kesimin olduğu gibi Alevi ya da Bektaşi kardeşlerimizin de birtakım meseleleri, haklı talepleri vardır. Birtakım düzenlemeler ve iyileştirmeler de oldu. Bu dönemlerde geçmişle kıyaslanamayacak kadar önemli adımlar da atıldı. Yetersiz olduğu alanlar var ki, hala talepler, istekler ve görüşler devam ediyor. Biz Türkiye'de hangi kesimden olursa olsun Büyük Birlik Partisi'dir. Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürdüyle, Türkmeniyle, Doğulusu, Batılısıyla bu milleti bir ve beraber bir bütün görmektedir. Bu birliğe ve bütünlüğe katkı sağlayacak her oluşumun ve adımın yanındayız. Bu birliği ve beraberliği bozacak her türlü hareketin de karşısında olacağız. Büyük Birlik Partisi olarak insanların bireysel hak ve özgürlüklerinin mutlaka yerine getirilmesi noktasında hep öncülük ettik. Bunun savunucusu ve sözcüsü olduk. Buradaki tek ölçü nedir; bu milletin bir örf, adeti, kültürü ve inancı vardır. Bu Anadolu topraklarının bir ahlakı vardır. Genel kültür ve genel ahlak içerisinde kalmak şartıyla herkes istediği gibi konuşabilir, istediğine inanabilir, düşüncesini söyleyebilir. Sınır ise, terör ve şiddettir. Eline silah almadığı sürece her fikri dile getirebilir. Biz milli iradeyi vazgeçilmez olarak görüyoruz. Bununla birlikte Anadolu insanının her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz, istiyoruz ve bunun için siyaset yapıyoruz. Herkes kendini nasıl ifade etmek istiyorsa, neye inanmak istiyorsa bu şekilde ifade edip, inancını yaşaması noktasında da Büyük Birlik Partisi kurulduğundan beri bu anlayışı sürdürmektedir. Bundan sonra da aynı anlayışla siyasetine devam edecektir. Cem Vakfı sadece Alevi camiası içerisinde değil, Türkiye'nin bütünü kapsayan çok itibarlı ve çok kıymetli bir vakıf ve kuruluştur. Hoş geldiniz, şeref verdiniz" dedi.

Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek ise konuşmasında, "Alevilik, İslam'ın irfanı ve tasavvufi yorumudur. Alevilik Peygamberimizin soyuna, ehlibeytine bağlıdır. Bunun bir inanç olarak kabul edilip, Cem Evleri'nin de ibadet olarak kabul edilmesini istiyoruz. Aleviliğin hukuken inanç olarak tanınması ve Alevi, Bektaşi inanç önderlerinin Dede Baba kamu nezdinde hukuken inanç önderi olarak tanınması; Cem Evlerinin diğer ibadethaneler gibi yasal güvenceye kavuşturulması bu kapsamda Cem Evlerinde görev yapan personellerin kamu görevlisi statüsüne geçirilmesi, Alevi yurttaşlarının kamuda görev alırken inanç temeli ayrımcılığa maruz bırakılmadan liyakat, eşitlik ve tarafsızlık esasına göre değerlendirilmesi; zorunlu din derslerinin seçmeli olması ve bu derslerde Aleviliğe yeterince yer verilmesi ayrıca Alevilikle ilgili seçmeli dersler konularak; inancın doğru ve kapsayıcı bir şekilde aktarılması; Hacı Bektaşi ve Anadolu Proje Lisesi kuruluş amacına uygun bir şekilde faaliyet göstermesi veya Alevilik eğitimi verecek yeni liselerin kurulması için adımların atılmasını istiyoruz. Bu konuda da partinizden destek istiyoruz. Temel taleplerimiz bunlardır" diye konuştu.