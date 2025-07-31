BBP Mardin İl Başkanı Görevden Alındı

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Büyük Birlik Partisi, Mardin İl Başkanı Süleyman Aydoğan'ın genel merkez kararıyla görevden alındığını duyurdu. Yeni atamanın kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), Mardin İl Başkanı Süleyman Aydoğan'ın genel merkez tarafından alınan karar doğrultusunda görevden alındığını açıkladı.

BBP Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Birlik Partisi Mardin İl Başkanımız sayın Süleyman Aydoğan, Genel Merkezimiz tarafından alınan karar doğrultusunda görevinden alınmıştır. Partimize ve teşkilatımıza bugüne kadar vermiş olduğu emek ve hizmetler için kendisine teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. Mardin İl Başkanlığı görevine ilişkin yeni atama, kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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