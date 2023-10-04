BBP Lideri Mustafa Destici, Yeşil Sol Parti'nin terör açıklamasına tepki gösterdi

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeşil Sol Parti'nin pazar günkü bombalı terör eylemine yönelik açıklamasına tepki göstererek, " Türkiye, milletin kalbi saydığımız Gazi Meclisimizden ve terörle, şiddetle hiçbir iltisakı olmaması gereken demokratik hayatımızdan artık bu terör uzantılarını, bu hastalıklı uru kesip atmalıdır" dedi.

Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutlayarak, bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm Türk ve İslam devletleri tarafından Kıbrıs Türk Devleti olarak tanınması çağrısında bulundu. Destici, pazar günü Ankara'da gerçekleştirilen bombalı terör eylemini kınayarak, "Saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bir süredir eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üzerinden polemik oluşturmaya çalışan gruplar var. Bu grupları da kınıyoruz. Sayın Soylu, bakanlığı döneminde başta terörle mücadele olmak üzere, her alanda çok başarılı çalışmalara imza attı. Onun bu hizmetlerini unutmamız mümkün değil. Aynı şekilde mevcut İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve diğer görevli arkadaşlarımız cansiperane şekilde her alanda, çok kıymetli çalışmalar yapmakta. Özellikle Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ve o partilerin içerisindeki çeşitli milletvekilleri ve bunların basındaki uzantıları, 2 bakan arasında polemik oluşturmaya çalışıyor. Buna Cumhur İttifakı olarak asla müsaade etmeyiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE HAKLARI DİYE BİR ŞEY YOKTUR'

Yeşil Sol Parti'nin saldırıya ilişkin açıklamasına değinen Destici, "Tahmin edilebileceği gibi saldırıyla ilgili 'terör' kelimesi kullanmadılar. Saldırının sorumlusu olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin politikaları, sözcüsü olduklarını ifade ettikleri Kürt sorununun çözüm adresi olarak ise terör örgütü elebaşı gösterildi. TBMM, terörün ve terör örgütlerinin propagandasının yapılacağı, devletin ve milletin tehdit edileceği bir yer değildir. Açıklamada imzası olan hainler, namusları ve şerefleri üzerine, Türkiye halkları önünde değil; büyük Türk milleti huzurunda yemin etti. Herkes, kafasına iyice soksun ki; Türkiye halkları diye bir şey yoktur. Müslüman, büyük Türk milleti vardır. Türkiye, milletin kalbi saydığımız Gazi Meclisimizden ve terörle, şiddetle hiçbir iltisakı olmaması gereken demokratik hayatımızdan, artık bu terör uzantılarını, bu hastalıklı uru kesip atmalıdır" dedi.