Haberler

BBP lideri Destici, PKK silah bırakıp feshetmeden af gündeme gelmemeli dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Destici, PKK silah bırakıp feshetmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemelerin gündeme getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir." dedi.

Destici, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hazırladıkları "Türkiye'nin Birliği" vizyon belgesi ile partisinin iktidara gelmesi halinde yapacaklarını anlattı.

Destici, Gazze'de yaşanan insani yıkım karşısındaki sorumluluklarını devam ettireceklerini dile getirerek, "Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletine kavuşması yönündeki arzumuz, niyetimiz, desteğimiz sonuna kadar sürecektir." ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye konusunda değerlendirmelerde bulunan Destici, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütü bütün unsurlarıyla silah bırakmalı, yurt içindeki ve yurt dışındaki uzantılarıyla birlikte kendini feshetmeli ve devletin hukukuna şartsız, fakatsız, amasız teslim olmalıdır. Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir. Türk milleti ifadesinden, Türkçeden, üniter devlet yapımızdan ve milli egemenliğimizden taviz verilmesini asla kabul etmeyiz. Terörün sona ermesi, milletimizin ortak geleceğini ve devletimizin bütünlüğünü güçlendirmelidir."

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Mansur Yavaş, CHP'den istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdım

Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdı! Bardağı taşıran o isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor

Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira bedelinde ezber bozan karar
Elazığ'daki yaşlı çift cinayetinde yeni gelişme! Şüphelinin yanında olduğu iddia edilen kadın gözaltında

Altınları X-Ray ele vermişti! Bu kez bir kadın gözaltına alındı
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin

Çok saçma komplo teorileri vardı, Şamil Tayyar fena saydırdı

Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir

Memurlara çifte ikramiye müjdesi

Sahte belgeyle haksız vergi iadesi! 155 firmanın 31 milyar liralık işlemi ortaya çıktı, 31 kişi tutuklandı

Sahte belgeyle vergi iadesi oyunu! 31 milyarlık çark çökertildi