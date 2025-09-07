BBP Lideri Destici'den İmralı Açıklaması: 'Öcalan ile Görüşmeye Karşıyız'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Meclis'te kurulan komisyondan bir heyetin İmralı Adası'na giderek binlerce şehidimizin kanı elinde olan İmralı canisi ile görüşmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

BBP Lideri Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tümden silah bırakmayı, 'almadan vermem' stratejisiyle hala geciktiren ve önceki çözüm süreçlerinde olduğu gibi, müzakere sürecinin doğal 'çatışmasızlık' ortamını 'barış' gibi gösteren terör örgütüne, 'zaman' ve 'direnç' kazandıracak şekilde (iyi niyetli de olunsa) sürdürülen bir süreç yönetiminde ısrar etmek, devletin otoritesini ve milletin güven duygusunu yıpratmaktadır. Gelinen aşamada, terör örgütünün talebiyle TBMM çatısı altında oluşturulan komisyonun, 'devlette zaaf oluşturmaz' denilerek terörist başı Öcalan'ı baş müzakereci olarak muhatap alması ve komisyonun siyasi talepleri dinleyen bir 'aracı kurul' haline getirilmesi, hem hukuk devleti ilkelerimize hem de milletin vicdanında onarılması güç tahribatlara yol açar" dedi.

'BU YAKLAŞIM DEVLETİ YIPRATIR'

Destici, "Bu sürecin perde arkasında örgütün yıllardır dayattığı 'meşruiyet stratejisi' açıkça görülmektedir. Açıkça ifade edelim ki; terörist başı Öcalan'ın muhatap alınması, örgütün uluslararası alanda bir 'taraf' gibi sunulmasına zemin hazırlar. Terörist başını muhatap almak, 'zaaf oluşturmaz' denilerek hafife alınamaz. Aksine bu yaklaşım hem içeride hem dışarıda devleti yıpratır, terör örgütünü ve bağlı unsurlarını güçlendirir. Bu ve benzer sebep ya da gerekçelerle Meclis'te kurulan komisyondan bir heyetin İmralı Adası'na giderek binlerce şehidimizin kanı elinde olan İmralı canisi ile görüşmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.