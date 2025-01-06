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BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu

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DEM Parti heyetinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra siyasi partileri ziyaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Destici, "Heyet bize gelmek istiyorsa öncelikle 'PKK silahlı bir terör örgütüdür ve silahını bırakıp devlete teslim olsun' demesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin, Meclis turu, yeni haftada da devam edecek. Heyet ilk olarak AK Parti Meclis gurubunu ziyaret edecek.

"HEYET BİZE GELMEK İSTİYORSA..."

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyetinin Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edip etmeyeceği ise kamuoyu tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve bu ziyaretin olabilmesi için DEM Parti heyetine şart koşan BBP lideri Mustafa Destici, "Heyet bize gelmek istiyorlarsa öncelikle 'PKK silahlı bir terör örgütüdür ve silahını bırakıp devlete teslim olsun' şeklinde bir açıklama yapmalıdır. Biz ondan sonra görüşürüz" ifadelerine yer verdi.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ TERÖR VE ŞİDDETTİR"

Sözlerinin devamında kırmızı çizgilerinin terör ve şiddet olduğunu vurgulayan Destici, "Biz herkesin fikrine, düşüncesine saygılıyız, herkes fikrini söyleyebilir. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Elinde silah olanlarla, henüz silahı bırakmamış olanlarla konuşmayız da görüşmeyiz de müzakerede etmeyiz" şeklinde konuştu.

BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSami İşgören:

desticide kendini kuru fasulyenin nimetinden sanıyorya valla güldürüyor beni:)))

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

UFAK BİR OLAYDA MUHALEFETE RESEN SORUŞTURMA BAŞLATAN SAVCILAR ÜLKEYİ GAZZEYE ÇEVİRİRİZ DİYE YAKIP YIKMAKLA TEHDİT EDENLERE KARŞI RESEN NİYE HAREKETE GEÇMİYORSUNUZ İKTİDAR ÜLKEYİ TEHDİT EDEN BU HAİNLERİ NİYE MUHATAP ALIYOR

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Haber YorumlarıMerxas:

bu kim tanımıyorum.

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