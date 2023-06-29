BBP heyeti, Ak Parti'yi ziyaret etti

ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla BBP heyeti, Ak Parti'yi ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığında heyeti ağırladı.

Eren, yaptığı konuşmada, Genel Başkan Mustafa Destici'nin selamlarını ileterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde AK Parti'nin ve Türk İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı kutladı. İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadığını belirten Eren, "Merdan Yanardağ denen yazarın, teröristbaşı Öcalan'a methiyeler düzmesini şiddetle karşı çıkıyoruz. Bildiğiniz üzere Büyük Birlik Partisi daha önce 3 milyon imza toplamıştı idam için. Bir an önce o imzaların yerine getirilmesi, Türkiye'de bu tip insanların, teröre bizzat buluşmuş, terörü destekleyen, 3-5 yaşında çocuklarımıza tecavüz edip onları öldürenler için idamın bir an önce gelmesini istiyoruz. İnşallah kurban bayramından sonra Meclis'imiz açıldığında da bunlar gündeme gelir ve inşallah bu tip canice şeylerin önlenmesi için elimizden geleni Cumhur İttifakı'mızın büyük çoğunlukla yapacağına eminiz" ifadelerini kullandı.

"Terörist elebaşısını öven cümleler, terörü övmedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin tepkiyi meşru ve hukuki yollarla en üst perdede ifade ettiklerini ifade ederek, "İsveç makamlarını gereğini yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Gerçekten bu ülke terörden çok çekti. Terörist elebaşısını, terör elebaşısını öven cümleler, terörü övmedir, bir suçtur, terörizmi övmedir. Biz, binlerce vatandaşımızı, bebekleri, kadınları, gençleri, askerlerimizi şehit verdik, kaybettik. Hukukta ve anayasada suçların tanımları bellidir. Ortada bir suç varsa, bu suça karşılık olarak da burası bir hukuk devleti. Yasalar, hukuk tabii ki işleyecektir. Yargı tabii ki gerekli kararı verecektir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir'i kabul etti. Uygur ve heyeti, DSP Genel Başkan Yardımcısı Metin Oktay ile heyetini kabul etti.