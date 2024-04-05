BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, millete ilkeli belediyecilik sözü verdiklerini belirterek, "İlkemiz bellidir, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir." dedi.

Sivas Belediye Başkanlığını kazanan partisinin adayı Adem Uzun'u makamında ziyaret eden Destici, Sivas'ın Muhsin Yazıcıoğlu'nun kara sevdası olduğunu vurguladı.

Destici, Yazıcıoğlu'nun hayattayken hep Sivas Belediyesini kazanmayı arzuladığına dikkati çekerek, "Sivas'a hizmetlerin en iyisini getirmek arzusundaydı. Maalesef şehadetiyle 2009 yılında BBP Sivas Belediyesini kazandı, 10 yıl sonra tekrar BBP'nin belediyesi oldu." diye konuştu.

Sivas'ı çok sevdiklerini dile getiren Destici, "Türkiye'nin bütün vilayetlerini seviyoruz ama Sivas'ın bizde ayrı yeri var. Bunun için Sivas'a en üst düzeyde hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sivas Belediyesini ve 15 ilçeyi kazandık"

Destici, seçim süreci başladıktan sonra her şeyi doğru yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mütevazı bütçeyle seçimlerde Sivas Belediyesini ve 15 ilçeyi kazandık. 10'a yakın belde, yüzlerce il genel meclis üyesi, yüzlerce belediye meclis üyesi kazandık. BBP olarak seçim sonuçlarından elbette bunun daha üstü başarı bekliyorduk. Biz 60 yerde belediye başkanlığında ilk üçün içine girdik. Bunların 40'a yakınında ikinci parti olduk. Dolayısıyla oraları da kazanabilirdik."

Birlik ve beraberlik içinde Sivas'ı Türkiye'nin en iyi yönetilen, en iyi hizmetlerin getirildiği bir belediye yapmayı arzuladıklarını aktaran Destici, Sivas'a hizmet eden geçmiş dönem belediye başkanlarına ve valilere teşekkür etti.

"Milletimize ilkeli belediyecilik sözünü verdik"

Destici, BBP'nin Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Elbette Cumhur İttifakı partilerimiz başta olmak üzere diğer siyasi partilerimizin de görüşlerini alacağız. Asla kimseyi ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız bir ve beraber olacağız. Birlik, beraberlik içinde Sivas'ı elbirliğiyle yöneteceğiz. Milletimize ilkeli belediyecilik sözünü verdik. İlkemiz bellidir, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. Dolayısıyla burada bizim tavizimiz asla olamaz. Bu noktada bölücüler hariç, vatan hainleri hariç, terör işbirlikçileri ve uzantıları hariç bu belediyenin kapısı herkese açıktır. Terörle arasına mesafe koymayan, devlete kafa tutan, devletin askerine, polisine kurşun sıkan teröristlere partimizin de belediyemizin de gönül kapıları kapalıdır."

Önceliklerinin sokak köpeklerini barınaklara almak olduğunu söyleyen Destici, "Önemli olan sokakta insanlara, çocuklara, kadınlara saldıracak bir tane saldırgan köpek bırakmamaktır. Önceliğimiz bunları barınaklara almak ve rehabilite etmektir. Sivas'ı saldırgan sokak köpeklerinden temizleyeceğiz." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayalinin ikinci kez gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Destici, seçimleri kazanmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e de ziyarette bulundu.