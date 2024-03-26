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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Doğru kimden gelirse gelsin destekliyoruz

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğru kimden gelirse gelsin destekliyoruz, yanlışın da karşısında duruyoruz. Yapıcı, yol gösterici, sorumlu, birleştirici, bütünleştirici bir siyaset izliyoruz." dedi.

Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ın Suşehri ilçesinde partisinin seçim bürosunu ziyaret etti.

Daha sonra Sivas Caddesi'ndeki esnaflara ziyarette bulunan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda vatandaşlara hitap etti.

BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek isteyen Destici, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin öncelikle ülkemize, milletimize, devletimize, seçime katılan ve terörle arasına mesafe koyan siyasi partilerimize, adaylarımıza hayırlı olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir mitinginde yaptığı "Seçimler gelir gider, sel gider kum kalır. Seçim için birbirinizi üzmeyin, kırmayın. Akrabalıklarınıza, komşuluğunuza zarar vermeyin." sözlerini hatırlatan Destici, aynı hassasiyeti gözettiklerini belirtti.

Seçimlerin bir hizmet yarışı olduğunu vurgulayan Destici, "BBP olarak deneyimli, tecrübeli, ehliyetli bir belediye başkan adayımızla, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi listesiyle sizin karşınızdayız." ifadesini kullandı.

"Suşehri'nin il olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suşehri maalesef gittikçe irtifa kaybediyor, gittikçe küçülüyor. Daha önce burada bulunan pek çok kurum, iş yeri, fabrika yavaş yavaş buradan gidiyor. Onun için bizim tekrar burayı canlandırmamız lazım ve inşallah önümüzdeki süreçte İller İdaresiyle ilgili bir değişiklik gündeme geldiğinde Suşehri'nin il olması için elimizden gelen gayreti göstermeli ve Suşehri'ni büyütmeliyiz. Bu konuda şahsım ve partim adına bu mücadeleyi yapacağımızın sözünü veriyorum. BBP, rahmetli Muhsin Başkanımızın liderliğinde 29 Ocak 1993 yılında kuruldu, 31 yıl oldu. Belki iktidar olamadık, belki büyük gruplarla Mecliste temsil edilemedik ama temsil edildiğimizde 1991'den itibaren Muhsin Başkanımız şehadetine kadar ara ara hep Mecliste bulundu. Hem sizler hem milleti için siyaset yaptı, asla kendisini, partisini öne koymadı. Biz de aynı şiarla yolumuza devam ediyoruz. Doğru kimden gelirse gelsin destekliyoruz, yanlışın da karşısında duruyoruz. Yapıcı, yol gösterici, sorumlu, birleştirici, bütünleştirici bir siyaset izliyoruz."

Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını hatırlatan Destici, "Büyükşehirlerde adaylarımız ortak. Sivas'ta bizim de adayımız var, AK Parti'nin de MHP'nin de diğer partilerimizin de adayları var ama inşallah 4 gün kaldı Sivas'ı kazanıyoruz, onun müjdesini vereyim." dedi.

Destici, ellerine ulaşan son anket sonuçlarında Sivas'ı rahat şekilde kazandıklarını gördüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

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