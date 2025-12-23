BBP Genel Başkanı Destici'den UÜ Rektörü Demir'e hayırlı olsun ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rektör Prof. Dr. Ahmet Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Prof. Dr. Ahmet Demir'in rektör olarak atanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Değerli hocamızın rektör olarak atanmasından büyük mutluluk duyduk. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz. Değerli rektörümüzün bugüne kadar ortaya koyduğu başarılı çalışmaların, yeni görevinde de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. ifadelerini kullandı.

Ziyarete BBP Uşak İl Başkanı Ali Karaca, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman ile BBP MKYK Üyesi Uğur Karaca ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Demir, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - UŞAK