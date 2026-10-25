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BBP Genel Başkanı Destici, Yunanistan'ın Batı Trakya müftü atamasına tepki gösterdi

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BBP Genel Başkanı Destici, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına atanmış müftü dayatmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Destici, soydaşların seçtiği meşru müftülerin iradesinin yok sayılamayacağını, Atina'nın Lozan ve uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk azınlığın iradesini yok sayan hiçbir atama meşruiyet kazanamaz. Yunanistan hükümeti, Lozan Barış Antlaşması'ndan ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymalı, bu dayatmadan derhal vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan hükümetinin, uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan hakları hiçe sayarak, Batı Trakya Türk azınlığına atanmış müftü dayatmasının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yunanistan'ın geçmişte de bu yola başvurduğunu ancak Batı Trakya Türklerinin iradesini değiştiremediğini, bugün de değiştiremeyeceğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Gümülcine'de İbrahim Şerif, İskeçe'de Mustafa Trampa, soydaşlarımızın seçtiği meşru müftülerdir. Türk azınlığın iradesini yok sayan hiçbir atama meşruiyet kazanamaz. Yunanistan hükümeti, Lozan Barış Antlaşması'ndan ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymalı, bu dayatmadan derhal vazgeçmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de Lozan'ın 45. maddesinde düzenlenen karşılıklı azınlık hakları yükümlülüklerini esas alarak soydaşlarımızın haklarını korumak için gerekli diplomatik ve hukuki girişimleri kararlılıkla yürütmelidir. Batı Trakya Türkleri'nin dini iradesi Atina'dan tayin edilemez."

Kaynak: AA
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