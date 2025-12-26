BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kumarın her türlüsünün yasaklanmasını savunduklarını belirterek, "Bunu yasal ya da yasa dışı diye ayırt etmiyoruz." dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde esnafı selamlayan Destici, bir kafede muhtarlarla bir araya geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanlığı'nda gazilerle de buluşan Destici, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'i ziyaret etti.

Daha sonra BBP İl Başkanlığı'nda partilerle buluşan Destici, Erenler ve Hendek belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Destici, "Dürüst, çalışkan, hizmet ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı sürdürdükleri için hem de seçimlerden önce vadettiklerinin önemli kısmını kısa süre içerisinde tamamladıkları için onlarla gurur duyuyoruz. İki belediye başkanımızın da açık şekilde başarı hikayesi var, bundan dolayı kendilerini kutluyorum. Sonuç odaklı çalışıyorlar ve bahane üretmiyorlar." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin avantajları olduğu gibi dezavantajlarının da bulunduğunu belirten Destici, vatandaşın bazen merkezi hükümetin sorumluluğunda olan işlerin çözümünü de belediye başkanlarından istediğini, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi olarak kökünden kumarın her türlüsünün yasaklanmasını savunduklarını belirten Destici, "Bunu yasal ya da yasa dışı diye ayırt etmiyoruz. Aynı şekilde uyuşturucunun hangi çeşidi olursa olsun hepsinin yasaklanmasını istiyoruz, kullanan, özellikle temin edenlerle ilgili kanunlarımız açık. Bunlarla ilgili mücadelede BBP olarak çok kesin ve keskin düşüncelere sahibiz." dedi.

Toplantıya, BBP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Yelis ve Tevfik Eren, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, İl Başkanı Turan Yıldırım, BBP ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.