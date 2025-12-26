Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kumarın her türlüsünün yasaklanmasını savunduklarını belirterek, "Bunu yasal ya da yasa dışı diye ayırt etmiyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kumarın her türlüsünün yasaklanmasını savunduklarını belirterek, "Bunu yasal ya da yasa dışı diye ayırt etmiyoruz." dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde esnafı selamlayan Destici, bir kafede muhtarlarla bir araya geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanlığı'nda gazilerle de buluşan Destici, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'i ziyaret etti.

Daha sonra BBP İl Başkanlığı'nda partilerle buluşan Destici, Erenler ve Hendek belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Destici, "Dürüst, çalışkan, hizmet ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı sürdürdükleri için hem de seçimlerden önce vadettiklerinin önemli kısmını kısa süre içerisinde tamamladıkları için onlarla gurur duyuyoruz. İki belediye başkanımızın da açık şekilde başarı hikayesi var, bundan dolayı kendilerini kutluyorum. Sonuç odaklı çalışıyorlar ve bahane üretmiyorlar." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin avantajları olduğu gibi dezavantajlarının da bulunduğunu belirten Destici, vatandaşın bazen merkezi hükümetin sorumluluğunda olan işlerin çözümünü de belediye başkanlarından istediğini, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi olarak kökünden kumarın her türlüsünün yasaklanmasını savunduklarını belirten Destici, "Bunu yasal ya da yasa dışı diye ayırt etmiyoruz. Aynı şekilde uyuşturucunun hangi çeşidi olursa olsun hepsinin yasaklanmasını istiyoruz, kullanan, özellikle temin edenlerle ilgili kanunlarımız açık. Bunlarla ilgili mücadelede BBP olarak çok kesin ve keskin düşüncelere sahibiz." dedi.

Toplantıya, BBP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Yelis ve Tevfik Eren, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, İl Başkanı Turan Yıldırım, BBP ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Politika
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var