BBP Genel Başkanı Destici, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaretinde konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de terörün son bulmasına yönelik atılan adımlara ilişkin, "Cumhur İttifakı partilerimizin niyetinden, vatanseverliğinden, milletperverliğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'nin, Türk milletinin hayrına işler yapmak istediklerini biliyorum. Ben, terör örgütüne, onların siyasi uzantılarına güvenmiyorum." dedi.

Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te görev yapan basın mensuplarını ziyaret ederek, gül verdi.

Daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneği'ne (PMD) geçen Destici, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Gazetecilerin kendileri için kıymetli olduğunu belirten Destici, medya sektöründe çalışanların büyük çoğunluğunun şartlarının yeterli olmadığını, bunların düzelmesini istediklerini söyledi.

Parlamento muhabirlerinin, "Türkiye'de terörün son bulmasına yönelik atılan adımları" sorduğu Destici, "İlkesel olarak bir şey söylüyorum; terörle müzakere olmaz, mücadele olur. Silahlar bırakılır, ondan sonra konuşulabilir. Ama elinde silah olan bir terör grubuyla müzakere etmenin yanlış olduğunu ve netice de alınamayacağını düşünüyoruz. Daha önce benzer yollar denendi, çözüm süreçleri yaşandı ve sonuç alınamadığı gibi terör örgütü ve siyasi uzantıları bundan istifade ederek çıktı. Onun için bu süreci biz doğru bulmuyoruz." yanıtını verdi.

"Meclis çatısı altında bir çözüm aranması halinde buna desteklerinin olup olmayacağının" sorulması üzerine Destici, "Biz, elinde silah olan bir grupla, terör örgütüyle müzakere edilmesini doğru bulmuyoruz. 'Müzakere edilmiyor', 'Bu bir çözüm süreci değil' deniyor. Peki o zaman bu görüşmeler ne? O zaman 'doğal haklar'dan, 'demokratik dönüşüm'den ne kastediliyor? 'Yeni paradigma' ne? Bunların hepsi burada bir müzakere olduğunu gösteriyor bize." cevabını verdi.

"Emperyalist güçlere güvenmiyorum"

Destici, bir soru üzerine, konuyla alakalı şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la değerlendirme yapmadıklarını söyledi. Mustafa Destici, şunları ifade etti:

"Cumhur İttifakı partilerimizin niyetinden, vatanseverliğinden, milletperverliğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'nin, Türk milletinin hayrına işler yapmak istediklerini biliyorum. Ben, terör örgütüne, onların siyasi uzantılarına güvenmiyorum. Daha da çok, onları yöneten, kurduran, destekleyen, eğiten, donatan başta ABD olmak üzere emperyalist güçlere güvenmiyorum. Güvenmememizin haklı sebepleri de ortaya çıktı. En son DEM Eş Başkanının Gazze örneği vererek tehdidi, bizim haklılığımızı ortaya çıkardı. Kandil'den gelen açıklamalar da bizim haklılığımızı ortaya çıkardı."